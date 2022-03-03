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Enflasyon şubatta yüzde 50'yi aştı! ÜFE 3 hane! Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisi ne olacak?

Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Alaattin Aktaş enflasyon verilerini Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Tüketici fiyatları, şubatta aylık bazda yüzde 4,81 artarken; yıllık enflasyon yüzde 54,44 oldu. Üretici fiyatları ise üç haneye çıkarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,01 artış kaydetti. 

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