Enflasyon şubatta yüzde 50'yi aştı! ÜFE 3 hane! Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisi ne olacak?

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Tüketici fiyatları, şubatta aylık bazda yüzde 4,81 artarken; yıllık enflasyon yüzde 54,44 oldu. Üretici fiyatları ise üç haneye çıkarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,01 artış kaydetti.