Enflasyon ve işsizlik nasıl çözülecek?

Buse Biçer’in sunduğu Global Konuşmalar programının bu haftaki konukları; Hakan Güldağ, Vahap Munyar ve Dr. Şeref Oğuz oldu. Programda, artan işsizlik ve enflasyon rakamlarının çözümleri konuşuldu.

“İşsizlik ve Enflasyonla mücadele etmemiz gerekiyor”

TÜİK açıkladığı verilere göre enflasyon rakamlarının yükselmeye devam edeceğini belirten Hakan Güldağ, kısa vadede SDS’yi düşürmek için çalışılması gerektiğinin altını çizdi. Kısa çalışma ödeneğinin tamamen kaldırılması yerine, belli sektörlerde devam etmesi gerektiğini söyledi.

“Enflasyon artışı devam edecek”

Vahap Munyar “Tüketici alışverişin yaparken TÜİK’in verilerini üstünde bir artış gördüğünde, güven ortadan kalkıyor. Acı ilacı herkese acı bir şekilde içirmek gerekiyor, maliye politikalarını da buna göre ayarlamak lazım” dedi.

“Piyasanın ‘Robin Hood’u’ değil, ‘Don Kişot’u’ olmaya gidecek”

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun elinde silah olmadığını belirten Dr. Şeref Oğuz, “Elinde silah olmadan Kavcıoğlu ne yapacak diye bakıyorum. Eğer içinde bulunduğu durum böyle devam ederse, piyasanın ‘Robin Hood’u’ değil, ‘Don Kişot’u’ olmaya gidecek gibi duruyor ve bunu asla istemiyoruz” ifadelerini kullandı.