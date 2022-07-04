Enflasyon yüzde 80'e yaklaştı! Zirve görüldü mü? | Doç. Dr. Şevket Sayılgan ile Piyasa Yorumu
Tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken, yıllık enflasyon yüzde 78,62'ya çıktı.
DÜNYA Haber Merkezi
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Anketlerde manşet enflasyonun aylık yüzde 5, yıllık yüzde 78,30 artacağı tahmin ediliyordu. Tüketici fiyatları Ocak-Haziran döneminde yüzde 42,35 artış gösterdi. Yurt içi üretici fiyatları aylık yüzde 6,77 artartken, yıllık üretici fiyatları yüzde 138,31 arttı.
Ekonomist Doç. Dr. Şevket Sayılgan verileri, Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendiriyor