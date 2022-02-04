Enflasyona karşı Bitcoin mi, altın mı?

2022 yılında tüm dünyada enflasyonun artacağı öngörülüyor. Bu nedenle insanlar nakitte kalmak yerine yatırım yapmak istiyor. Fakat enflasyona karşı direnmek için hangisi daha güvenli? Güvenli liman olarak bilinen altın mı, yoksa Bitcoin mi?

Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa konuyu Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Kripto Para Uzmanı Altuğ İşler'e sordu.

ALTINDA ALIM FIRSATI NE ZAMAN?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, enflasyonun 2022'de artacağını ve Fed'in şahin açıklamalarla piyasayı yönlendirmeye çalışacağını belirtti.

Memiş şunları söyledi;

Altının 2022'de enflasyon fiyatlaması yapmaya başlayacağını tahmin ediyorum. Bu nedenle ons altında 2 bin doların üzerinde ataklar benim için sürpriz olmayacaktır. Ancak Fed'e dikkat etmek gerekiyor. Fed faiz artırımlarına başlayacak. Önümüzdeki 1.5 aylık süreçte sürekli şahin tonda açıklamalar yaparak, 25 baz puan değilde 50 baz puan faiz artıracak gibi bir algı yapacak. Fakat bence artık insanlar geçici enflasyon söylemine inanmayacak ve altın yatırımlarına tekrar dönecek.

Gram tarafında ise hem dolar/TL kuru, hem de ons altın nedenle düşüş öngörümü devam ettiriyorum. Gram altında 720-750 bandında beklemeye devam ediyorum. Alım fırsatı için çok acele edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Gram altında 808 ve 820 seviyeleri var direnç olarak, bunun kısa vade için kırılacağını düşünmüyorum. Altın yatırımcısı alım fırsatı şubat-mart gibi yakalayacağını düşünmüyorum.

BITCOIN 2022'DE NE OLUR?

Kripto Para Uzmanı Altuğ İşler 2022'de Bitcoin/TL'de tüm zamanların zirvesini görebileceğimizi belirtti.

İşler şunları söyledi;

Martta Fed kartlarını oynadıktan sonra, yatırımcı ve enflasyon başbaşa kalacaklar. O noktadan sonra ben tekrar Bitcoin ve diğer kripto paralara bir yatırım olacağını düşünüyorum.

Bitcoin'de aslında şu an düşen bir kanalın içerisindeyiz. Bir haftadır bunu kırmak için ataklar yapıyor. Fakat reddediliyor. Bitcoin 38-39 bin dolar seviyesini aşıp 40 bin doları geçerse, 49-50 bin dolar seviyesine gitmesini bekiyorum. Ondan sonrasını konuşmak için ise biraz daha vakit var. Çünkü orada Fed tarafındaki belirsizlikler ve psikolojik sınır olan 50 bin dolardan dönüş olacak mı, onu göreceğiz. Fakat ben 2022'nin ilk yarısında bu yükseliş hareketini Bitcoin ve diğer altcoinlerde göreceğimize inanıyorum.

FED'İN FAİZ ARTTIRMASI, BITCOIN'İ NASIL ETKİLER?

Fed'in faiz artırmasının ardından, dolar/TL'de yukarı yönlü ataklar görme ihtimalimiz yüksek. Doların TL karşısında 18'e yükseldiği dönemde Bitcoin kendi özelinde çok iyi bir hareket yapmamakla birlikte, Bitcoin/TL tüm zamanların zirvesine gitmişti.

Bana, "2022'de Bitcoin tüm zamanların zirvesini görür mü?" diye sorsanız, çok fazla değişken var derim. Fakat Bitcoin/TL paritesinde tüm zamanların zirvesini görme ihtimalimizi kuvvetli görüyorum.