Engin Çağlar'ın ölümüne yol açan kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Türk sinemasının duayen ismi 85 yaşındaki Engin Çağlar, Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, Yeşilçam’ın jönü Engin Çağlar Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Usta sanatçının vefatıyla birlikte, hem meslektaşları hem de hayranları büyük bir yasa boğuldu.
Usta oyuncu yarın Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.