Google Haberler

Engin Çağlar'ın ölümüne yol açan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Türk sinemasının duayen ismi 85 yaşındaki Engin Çağlar, Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, Yeşilçam’ın jönü Engin Çağlar Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Usta sanatçının vefatıyla birlikte, hem meslektaşları hem de hayranları büyük bir yasa boğuldu.

Usta oyuncu yarın Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Popüler Videolar
Video Haberler
Dünya Gazetesi tam 45 yıl önce doğdu!
Dünya Gazetesi tam 45 yıl önce doğdu!
Balıkçılar palamutta umduğunu bulamadı, umutlar seneye kaldı
Palamut sezonu başlamadan bitti
Nepal'de çığ paniği: Dağcılar facianın eşiğinden döndü
Nepal'de dağcıların kampına çığ düştü
Aile fotoğraflarıyla dolandırıyorlar!
Aile fotoğraflarıyla dolandırıyorlar!
Melissa Kasırgası sonrası yıkım görüntüleri ortaya çıktı
Melissa Kasırgası sonrası yıkım görüntüleri ortaya çıktı
Balıkesir Sındırgı’da sisle kaplanan yıkım alanları havadan görüntülendi
Balıkesir Sındırgı’da sisle kaplanan yıkım alanları havadan görüntülendi
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
Gebze'deki binanın çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı
Gebze'deki binanın çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda F-16'lardan nefes kesen gösteri
F-16'lardan nefes kesen gösteri
Yapay zekâdan Cumhuriyet’e dijital marş
Yapay zekâdan Cumhuriyet’e dijital marş
Şantiyede yangın: Kahraman operatör yanan konteyneri uçurumdan yuvarladı, faciayı önledi
Şantiyede yangın: Kahraman operatör yanan konteyneri uçurumdan yuvarladı, faciayı önledi
Balıkesir'de hortum ağaçları kökünden söktü
Balıkesir'de hortum ağaçları kökünden söktü