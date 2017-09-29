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Yıldırım: Uçuşlar süresiz olarak durduruldu

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin Kuzey Irak'a uçuşları süresiz olarak durdurduğunu söyledi.
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