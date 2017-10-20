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Erdoğan: 100 milyar dolarlık ticaret yakışmıyor

D-8 Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam ekonomik büyüklüğü 3 trilyon dolar olan D-8'e, 100 milyar dolarlık ticaret yakışmıyor. Bunu 500 milyar dolara çıkaracağız" dedi.
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