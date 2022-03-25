Erdoğan: 3'ün üzerinde olsaydı daha isabetli olmaz mıydı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılan Tokat Havalimanı'na iniş yapan THY uçağının kokpitinden bir videoyu paylaştı.
DÜNYA Haber Merkezi
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Erdoğan yeni açılışı yapılan piste inen Türk Hava Yolları uçağında pilotlara pistin uzunluğunu sordu. Erdoğan, 2 bin 700 metre cevabını aldıktan sonra "3'ün üzerinde olsaydı daha isabetli olmaz mıydı?" diye sordu. Pilotlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pistin uçakların iniş kalkışına uygun olduğu yanıtını verdiler.
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