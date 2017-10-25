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Erdoğan, ABD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Türk Konseyi ve ABD Ticaret Odası heyetini kabul etti.
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