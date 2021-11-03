Erdoğan Ankara'ya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya geldi.
Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer karşıladı.
Amreyev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.
Altun'dan paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce düzenlenen uğurlama töreninden görüntüleri, "Dosta güven, düşmana korku…" mesajıyla paylaştı.
Dosta güven, düşmana korku… pic.twitter.com/ljoR6UEAuI— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 3, 2021
Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelmek üzere İstanbul'dan ayrılışı sırasında düzenlenen uğurlama töreninde çekilen görüntüleri paylaştı.
Fahrettin Altun, paylaşımında "Dosta güven, düşmana korku…" ifadelerine yer verdi.
30 kişiye yasal işlem
Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan kastedilerek oluşturulan #ölmüş hashtagine manipülatif nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurmuştu.