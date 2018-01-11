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Erdoğan: Asıl hedef MİT Müsteşarı değildi

Muhtarlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer MİT Müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum ama kendisine söyledim, 'Kesinlikle gitmeyeceksin' dedim" diye konuştu.
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