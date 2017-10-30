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Erdoğan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının açılışında konuştu

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa inşa ettiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının açılışı için Bakü'nün Alat limanında tören düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu proje hepimizin ortak başarısı" dedi.
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