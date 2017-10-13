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Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz dedik, geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın ÖSO ile birlikte İdlib'de operasyona başladığını açıkladı.
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