ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C

Erdoğan: FETÖ okullarıyla bir nesli mahvetmeye çalıştılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astay İnşaat tarafından yeniden inşa edilen ve kendi adı verilen imam hatip lisesinin açılışını gerçekleştirdi. Buradaki konuşmasında Erdoğan, "FETÖ okullarıyla bir nesli mahvetmeye çalıştılar" dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.