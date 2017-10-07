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Erdoğan: İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. İşte bugün örneğin İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek." dedi.
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