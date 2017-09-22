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Erdoğan ile Trump bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaklaşık 1 saat süren görüşmesi TSİ 23.15'te sona erdi.
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