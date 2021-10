Erdoğan: İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, Amerika'da raflar boş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iç ve dış vesayetin zincirinden kurtulup kendi rotasını belirledikçe, milli iradenin üstünlüğünü kökleştirdikçe, imkanlarını genişlettikçe önüne çıkartılan engellerin çapının büyümeye başladığını söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ama unuttukları bir şey vardı. Türkiye istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışma çıkartabilecekleri eski Türkiye değildir. Üstelik salgın krizi ve ardından yaşanan üretim tedarik sıkıntısı kendilerini küresel sistemin efendisi olarak gösterenlerin aslında ne kadar kırılgan olduklarını da ortaya çıkarmıştır. Bunun için biz, bir yandan ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarını korumak için mücadele ederken diğer yandan da bizi 2023 hedeflerimize taşıyacak adımlara hız verdik.

Özellikle şu anda ana muhalefet ve beraberinde oldukları bir şeyi unutuyorlar, biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. Şu anda Avrupa'ya bakalım, İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, Amerika'da raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, alamazlar. Gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dili var Hakkı söylemez. Onun için biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz."

Türkiye olarak Milli Mücadeleden sonraki en büyük ve kritik atılımı başarıya ulaştırmaya çok az kaldığını aktaran Erdoğan, "Önümüze kurulan tuzakları birer birer bozarak nasıl bugünlere geldiysek içeride ve dışarıda sergilenen sinsi oyunları da milletimizle birlikte boşa çıkartacağız." dedi.

Erdoğan, "Terör örgütlerini devreye soktular olmadı. Milletimizi birbirine düşürmek istediler olmadı. Darbe denediler olmadı. Ekonomimizi yerle yeksan etmek istediler yine olmadı. Şimdi 2023 öncesi son kozlarını sahaya sürdüler. Ülkemize karşı yükselen çirkin seslerin, içerideki bazı kesimler eliyle çıkartılan kuru gürültünün sebebi işte budur. Sadece hukuk ve ahlak değil aynı zamanda akıl ve mantık dışı çıkışlarla ülkemizin dikkatini dağıtmaya, milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Hep söylediğim gibi yine başaramayacaklar." diye konuştu.

Bu süreçte hep birlikte bedel ödendiğini ve sıkıntılar çekildiğini anlatan Erdoğan, her siyasi engeli aşmanın, her ekonomik atağın önünü kesmenin, her saldırıyı savuşturmanın ülkeye ve millete bir maliyeti olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz milletimizle birlikte bu kutlu yola her türlü bedeli ödemeyi göze alarak çıktık. Nasıl terörle mücadelede, darbe girişimlerinde şehitler ve gaziler verme pahasına istiklalimize sahip çıktıysak, bu süreçte de sabrederek yolumuza devam edeceğiz. İnsanlarımızın günlük hayatlarında yaşadığı her sıkıntının, sorunun, üzerlerine binen her yükün farkındayız. Ama emin olun az kaldı. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutarak biraz daha yol aldığımızda bizi bekleyen aydınlık geleceğe hep birlikte kavuşacağız. Hiçbir bedelin onurumuzdan, haysiyetimizden, evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye mirasından daha önemli olmadığı inancıyla bu mücadeleyi azimle sürdüreceğiz. Şu anda karşımda bulunan topluluk nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. 2023 imtihanını başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç hiçbir engel tanımıyoruz."