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Erdoğan, Kanal İstanbul için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelinin bu yıl sonu ya da 2018 başında atılacağını söyledi.
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