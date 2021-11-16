Erdoğan, kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
DÜNYA Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Başak Cengiz'in anneannesi ile babaannesi de yer aldı.