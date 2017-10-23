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Erdoğan: Reçete Türkiye'nin tam üyeliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupalı liderlerden Türkiye'yi hedef almayı bırakıp, aklıselime dönmelerini bekliyoruz. Giderek kronikleşen sorunlarının reçetesi Türkiye'nin tam üyeliğidir" dedi.
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