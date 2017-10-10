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Erdoğan Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 00.50'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.
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