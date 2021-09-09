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Erdoğan: Türkiye göç konusunda yalnız bırakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakıldığını söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na video mesaj gönderdi.

Avrupa ve Batılı ülkelerin mülteciler konusunda adım atmadığını belirten Erdoğan, "Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır. Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, ülkemizde darbe girişiminde bulunmuş, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına hicap kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

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