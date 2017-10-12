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Erdoğan'dan ABD'ye: Size muhtaç değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Size muhtaç değiliz" diyerek, polis teşkilatının ABD'li üretici SIG Sauer'den silah alımını durduracağını bildirdi.
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