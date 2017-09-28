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Erdoğan'dan Barzani'ye: Otur oturduğun yerde

Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin bağımsızlık girişimiyle kendini ateşin ortasına atığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan , Barzani'ye "Otur oturduğun yerde. Para pul petrolün var. Rahat dur" dedi.
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