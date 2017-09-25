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Erdoğan'dan Barzani'ye petrol mesajı

Kuzey Irak referandumuna sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Farklı tedbirler var onları açıklayacağız. Bakalım petrolünü nereye akıtacak. Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti" dedi.
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