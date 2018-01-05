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Erdoğan'dan Beşiktaş Belediyesi açıklaması: Burada demek ki bir su kaçağı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yaptı. Toplantıda ziyarete ilişkin bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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