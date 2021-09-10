Erdoğan'dan enflasyonla mücadele açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "En kısa sürede fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" dedi.
DÜNYA Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde, enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz." dedi.