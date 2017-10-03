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Erdoğan'dan Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Melih Gökçek'in istifasının istendiği yönündeki haberlere ilişkin, "Şu an yok, olmayacak anlamına gelmez" dedi.
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