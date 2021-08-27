Erdoğan'dan Kabil havalimanı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok." dedi.