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Erdoğan'dan Kabil havalimanı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok." dedi.

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