Erdoğan’dan Nevruz'da barış mesajı: Toplumlarımıza huzur getirsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te düzenlenen Nevruz programına gönderdiği video mesajda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Nevruz’un tabiatın yeniden dirilişini simgelediğini belirterek, bu özel günün Türkiye’ye, bölgeye ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Nevruzun aynı zamanda birlik, coşku ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade eden Erdoğan, bu geleneğin artık sadece Türkiye’de değil, komşu ülkelerle birlikte yeni başlangıçların sembolü haline geldiğini vurguladı.

Türk dünyasına ve bölgeye barış mesajı

81 ilde ve Türk dünyasının dört bir yanında Nevruz ateşi etrafında buluşulduğunu belirten Erdoğan, "Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'a kadar tüm dost ve kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı yürekten tebrik ediyoruz. Ayrıca Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de Nevruzlarını kutluyor, bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Nevruzun getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.