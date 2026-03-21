Erdoğan’dan Nevruz'da barış mesajı: Toplumlarımıza huzur getirsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, kardeşlik ve barış vurgusu yaptı. Nevruz’un sadece Türkiye’de değil, tüm Türk dünyasında ortak bir değer haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca bölgede devam eden savaşların kısa sürede sona ermesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te düzenlenen Nevruz programına gönderdiği video mesajda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Nevruz’un tabiatın yeniden dirilişini simgelediğini belirterek, bu özel günün Türkiye’ye, bölgeye ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Nevruzun aynı zamanda birlik, coşku ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade eden Erdoğan, bu geleneğin artık sadece Türkiye’de değil, komşu ülkelerle birlikte yeni başlangıçların sembolü haline geldiğini vurguladı.

Türk dünyasına ve bölgeye barış mesajı

81 ilde ve Türk dünyasının dört bir yanında Nevruz ateşi etrafında buluşulduğunu belirten Erdoğan, "Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'a kadar tüm dost ve kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı yürekten tebrik ediyoruz. Ayrıca Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de Nevruzlarını kutluyor, bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Nevruzun getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Ateş çemberinden uzak duracağızCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Ateş çemberinden uzak duracağızGündem
Sakarya'daki Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının yapımında yüzde 55 ilerleme sağlandı
Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikasında yüzde 55 ilerleme
İstanbul’da bayram rahatlığı: Trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü
İstanbul bayrama boş yollarla uyandı
İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu: Ek seferler devrede
İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu: Ek seferler devrede
Sıcaklık 20 dereceye ulaştı: Tatilciler soluğu sahilde aldı
Sıcaklık 20 dereceye ulaştı: Tatilciler soluğu sahilde aldı
İzmir Çiğli’de tehlike büyüyor: 14 ev yıkıldı, zemin kaymaya devam ediyor
İzmir Çiğli’de tehlike büyüyor: 14 ev yıkıldı, zemin kaymaya devam ediyor
Trafikte kavga ve makasa 500 bin lirayı aşan ceza
Trafikte kavga ve makasa 500 bin lirayı aşan ceza
Bursa’da Lamborghini ve Ferrari sürücülerine tehlikeli sürüş cezası
Tehlikeli sürüş pahalıya patladı: Ultra lüks araçlara ceza
Beyrut’ta hedef alınan bina yerle bir oldu: O anlar anbean kaydedildi
Beyrut’ta hedef alınan bina yerle bir oldu: O anlar anbean kaydedildi
50 bin TL’lik motosikletiyle 146 bin TL’lik ceza yedi
50 bin TL’lik motosikletiyle 146 bin TL’lik ceza yedi
Bağdat’ta gerilim tırmanıyor: ABD Büyükelçiliği üzerinde keşif dronu
Bağdat’ta gerilim tırmanıyor: ABD Büyükelçiliği üzerinde keşif dronu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Erdoğan: Aslımıza ve değerlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz
Anlaşamayan tavşanlar birbirine girdi
Anlaşamayan tavşanlar birbirine girdi