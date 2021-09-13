Erdoğan'dan yatırımcılara davet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, firmaları Türkiye'deki yatırım imkanlarını değerlendirmeye davet etti.
DÜNYA Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam'ın Polatlı fabrikası yeni üretim hattı açılışında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişecam'ın Ar-Ge yatırımlarına 124 milyon TL kaynak aktarıldığını belirtti.
Erdoğan, tesisin ülke sanayisine ve sektöre hayırlı olmasını diledi, diğer firmaları da ülkedeki yatırım imkanlarını değerlendirmeye davet etti.