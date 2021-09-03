Erdoğan'dan yüz yüze eğitimle ilgili net mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Eylül'de başlayacak okullar öncesi yüz yüze eğitimle ilgili net mesajlar verdi.
DÜNYA Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde, yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza akranlarıyla birlikte en iyi eğitim-öğretimi vermekte kararlıyız" dedi.