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Erdoğan'ın adaylığı resmen açıklandı

AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı göstermek için 316 imza ile grup kararı aldı.
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