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Erzurum'da 88 bekçi göreve başladı

Erzurum'da, İçişleri Bakanlığınca il genelindeki Emniyet Müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere alınan 150 mahalle ve çarşı bekçisinden 88'i iki aylık eğitimin ardından düzenlenen törende yemin etti.
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