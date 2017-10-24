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Esendere Gümrük Kapısı 24 saat açık olacak

Türkiye'nin İran'a açılan 3 sınır kapısından biri olan Esendere Gümrük Kapısı'nın, geçişler için 24 saat açık tutulacağı bildirildi.
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