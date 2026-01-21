Google Haberler

Esenler'de İETT otobüsü kontrolden çıktı, facia kıl payı atlatıldı

İstanbul Esenler'de kontrolden çıkan bir İETT otobüsünün yol kenarındaki otoparka girmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Uludağ Caddesi'nde yaşanan kazada, İkitelli Garajı–Taksim hattında sefer yapan 89C numaralı otobüs, seyir halindeyken kontrolden çıkarak otopark ve oto yıkama olarak kullanılan işletmeye girdi. Görüntülerde kaldırımda yürüyen bir kişinin otobüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
