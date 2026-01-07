Google Haberler

Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir şantiye alanında bulunan 3 katlı işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı 1348. Sokak'taki şantiye alanında bulunan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Fırında mide bulandıran görüntüler: Fareyi geçtim, yılan çıkacakFırında mide bulandıran görüntüler: Fareyi geçtim, yılan çıkacakGündem
Bursa’da Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi kameradaBursa’da Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi kameradaGündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Bursa’da Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi kamerada
Bursa’da Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi kamerada
Fırında mide bulandıran görüntüler: Fareyi geçtim, yılan çıkacak
Fırında mide bulandıran görüntüler: Fareyi geçtim, yılan çıkacak
Bolu’da karlar arasında yaban kedisi görüntülendi
Bolu'da yaban kedisi görüldü
Sivas’ın en büyük gölü tamamen dondu
Sivas’ın en büyük gölü tamamen dondu
O anlar kamerada: Ehliyet sınavından 7’nci kez kaldı, ortalığı birbirine kattı
Ehliyet sınavından 7’nci kez kaldı, ortalığı birbirine kattı
Maduro’nun dansları başını yaktı: Trump böyle ikna olmuş
Maduro’nun dansları başını yaktı: Trump böyle ikna olmuş
Bodrum'da deniz suyu 3 ila 5 metre çekildi
Bodrum'da deniz suyu 3 ila 5 metre çekildi
İstanbul'da rüzgarda köprüde zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu
Köprüde zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu
Maduro ve eşi New York’ta federal gözetim merkezine sevk edildi
Maduro ve eşi New York’ta federal gözetim merkezine sevk edildi
Acımasız annenin bebeğe şiddetti kamerada!
Acımasız annenin bebeğe şiddetti kamerada!
İsviçre'de kayak merkezinde 40 kişinin öldüğü yangının başladığı anlar ortaya çıktı
Crans-Montana’daki yangının başladığı anlar görüntülendi
Bolu kent merkezinde 7 günde metrekareye 84,4 milimetre kar yağdı
Bolu kent merkezinde 7 günde metrekareye 84,4 milimetre kar yağdı