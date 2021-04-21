Dünya Gazetesi’nin sosyal medya hesaplarında yayımlanan Volkan Akı ile TRENDLER programına konuk olan Anker Türkiye CEO’su Cem Bodur, pandemi döneminde insanların hayatlarında yaşanan değişim ve bunun teknolojiye etkisinden bahsetti. “Eski normallere dönmeyeceğimizi düşünüyorum” diyen Bodur, iş hayatının büyük bölümünün uzaktan devam edeceğinin altını çizdi. Bodur dünya genelinde yaşanan dijitalleşmenin, bazı durumlarda güvenlik zafiyeti yarattığını söyledi.

Anker Türkiye CEO’su Cem Bodur’un açıklamaları şöyle;

“Eski normallere dönmeyeceğiz”

“Pandemiyle birlikte dünya değişti, eski normallere dönmeyeceğimizi düşünüyorum. “Hibrit çalışma yapılabilir mi?” tartıştığımız bir dönemden, tamamen uzaktan çalışmaya geçtiğimiz bir sürece girdik. Bu durumdan olumsuz etkilenen sektörler var ama işlerimiz yürüyebildiğini gördük. Bu yüzden bundan sonra uzaktan çalışma devam edecek. Teknolojinin buna çok hızlı ayak uyduracağını düşüyorum ama tabii bu süreçte yeni sıkıntılarla karşılaşacağımıza inanıyorum”

“Daha önce hiç kullanmadığımız araçlar kıymetli oldu”

“Bugün tamamen eve kapandığımız bir dünyada, daha önce hiç kullanmadığımız araçlar kıymetli olmaya başladı. Bunun sonucunda belli ürün gruplarının öne çıktığını gördük. Bunlardan bir tanesi kulaklıklar. Bununla beraber webcam’ler, kameralar, görüntülü görüşmeleri sağlayan “Zoom” gibi uygulamalar çok revaç görmeye başladı. Biz markalar olarak, insanların hayatını nasıl kolaylaştırırız diye düşündük. Örneğin, aktif gürültü önleme teknolojisinin Zoom üzerinden yapılan toplantılarda ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu anlamda pazara hızlı bir şekilde adapte etmek için elimizden geleni yaptık. Şu an bir robot süpürge çılgınlığı yaşanıyor. Son 2 yılda pazar %1000 gibi bir oranla büyüdü.”

“Dijitalleşmeyle yeni tehditler çıktı”

“Bugün yapay zekanın güvenilirliği çok önemli. Verilerin işlendiği ve online platformların kullanımlarının çok arttığı bir dünyada, bunlarla beraber önümüze çıkan tehditler çok fazla. “Hacklenmek” vs hizmet veren kurumların ciddi oranda dikkat etmesi gereken şeyler. Bugün evlerimizde kullandığımız ürünlerin çoğunda yapay zeka var. Güvenlik ön plana çıkıyor.”

“İhtiyaçtan, üretim bandına gidiyoruz”

“2011’de kurulduğumuz günden beri, bizim için önemli olan şey müşterimizin sesi. İhtiyaçtan üretim bandına giden bir şirketiz. Rakiplerimizin yaptığı ürünleri kopyalayan bir üretim modelimiz yok. Tüketici ihtiyaçlarını anlayıp, gelecekteki ihtiyaçları öngörmeye çalışıyoruz. Ciromuzun yüzde 60’ını AR-GE’ye yatırıyoruz. Bunun sonucunda çok farklı ürün portföyümüz var.”

“Yeni ürün gruplarımız hayatımıza girecek”

“Teknolojiyi takip eden ve seven bir toplumuz, bu nedenle bizim Anker olarak Türkiye pazarından beklentisi büyük. Hem pandemi döneminde, hem de bizi bekleyen yeni dönemde çok farklı yeni ürün gruplarının hayatımıza gireceğini düşünüyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O yüzden bu yeni ürün gruplarımızla Türkiye’de var olmak istiyoruz.”