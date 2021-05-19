eTaşın Teknoloji A.Ş. Kurucu Ortağı Ozan Özdemir, DÜNYA'da
Teknoloji Dünyası’nda Ahmet Can bu hafta eTaşın Teknoloji Kurucu Ortağı Ozan Özdemir’i konuk etti.
Pandemi sırasında yaşanan taşınma istatistiklerini paylaşan Ozan Özdemir, taşınma süreçlerini dijitalleştiren eTaşın hakkında da bilgiler paylaştı.
Yayında şu görüşler öne çıktı:
Ahmet Can: Ev taşıma stresi bir yakınını kaybetme stresiyle aynıymış. Ozan Özdemir: Hazirandan itibaren taşınmalar başladı. Taşıma sayımızda yüzde 200 artış gördük.
➤İstanbullular en çok Muğla'ya göç etti. Muğla'ya gelenlerde 5 kat artış görüyoruz.
➤İstanbul'da en çok göç veren ilçe Şişli; en çok göç alan ilçe Sarıyer.
➤İstanbul içinde en fazla taşınma gerçekleştiren ilçe Kadıköy. İnsanlar sürekli ev değiştirmişler. Ahmet Can: Sarıyer tarafında çok fazla taşınma var ve ev fiyatları uçmuş durumda. 5.500 olan kiralar 12 bin liraya çıkmış Ozan Özdemir: eTaşın bir teknoloji şirketi. Taşınmak isteyen müşteri web sitemizden taşınma formu dolduruyor ve geliştirdiğimiz fiyat algoritması sayesinde yaklaşık bir fiyat görüyor. Baştan sona dijital bir süreç işliyor.
➤Her 4-5 müşterimizden 3'ü dezenfeksiyon hizmetimizi talep ediyor.
➤Yapay zeka ve makine öğrenimi alanında çalıştığımız bir projemize TÜBİTAK'tan 200 bin liralık, Aksigorta'dan 50 bin TL'lik hibe aldık.