eTaşın Teknoloji A.Ş. Kurucu Ortağı Ozan Özdemir, DÜNYA'da

Pandemi sırasında yaşanan taşınma istatistiklerini paylaşan Ozan Özdemir, taşınma süreçlerini dijitalleştiren eTaşın hakkında da bilgiler paylaştı.

Yayında şu görüşler öne çıktı:

Ahmet Can: Ev taşıma stresi bir yakınını kaybetme stresiyle aynıymış. Ozan Özdemir: Hazirandan itibaren taşınmalar başladı. Taşıma sayımızda yüzde 200 artış gördük.

➤İstanbullular en çok Muğla'ya göç etti. Muğla'ya gelenlerde 5 kat artış görüyoruz.

➤İstanbul'da en çok göç veren ilçe Şişli; en çok göç alan ilçe Sarıyer.

➤İstanbul içinde en fazla taşınma gerçekleştiren ilçe Kadıköy. İnsanlar sürekli ev değiştirmişler. Ahmet Can: Sarıyer tarafında çok fazla taşınma var ve ev fiyatları uçmuş durumda. 5.500 olan kiralar 12 bin liraya çıkmış Ozan Özdemir: eTaşın bir teknoloji şirketi. Taşınmak isteyen müşteri web sitemizden taşınma formu dolduruyor ve geliştirdiğimiz fiyat algoritması sayesinde yaklaşık bir fiyat görüyor. Baştan sona dijital bir süreç işliyor.

➤Her 4-5 müşterimizden 3'ü dezenfeksiyon hizmetimizi talep ediyor.

➤Yapay zeka ve makine öğrenimi alanında çalıştığımız bir projemize TÜBİTAK'tan 200 bin liralık, Aksigorta'dan 50 bin TL'lik hibe aldık.