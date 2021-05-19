Etiket Sanayicileri Derneği Başkanı Aydın Okay, Patronlar Anlatıyor'da

“Türkiye'de ortalama etiket tüketiminde 0,5 metrekareydik. Şu an 5 metrekaredeyiz” diyen Okay’ın öne çıkan görüşleri şu şekilde:

➤Etiket ürünün sigortasıdır. Sektör küçük bir sektör ama faaliyetleri çok önemlidir.

➤Bizim ambalaj ve etiket olarak üreticiye maliyetimiz yüzde 2-4'tür. Çok ekstrem ürünler için belki yüzde 5'i bulabilir.

➤Eskiden bir şampuan firması vardı. Bir büyük, bir küçük boyu vardı. Ekonomik Aile Boyu yazardı. Bütün etiket o kadardı. Ama şimdi tüketicinin ihtiyaç ve istekleri, ürünün niteliklerini daha çok ortaya koymayı gerektiriyor.

➤Satın aldığınız ve problem yaşadığınız ürünle ilgili sıkıntıyı etiket ve fiş üzerinden ispatlayabilirsiniz.

➤Etiket sosyal olarak size birçok şeyi anlatır. O ürün bir gıdaysa ne kadar kalori alacağınızı öğrenirsiniz. Şampuanın kutusunu nasıl geri dönüştüreceksiniz, bunu size söyler.

➤Etiket ve ambalaj ürünle müşteriyi tokalaştırır. Sizi cezbeder. "Bana bakın, buradayım" der.

➤Son tüketim tarihini renkle yansıtan etiketler ürün tasarrufunda yüzde 10 fayda sağlıyor.

➤Türkiye'de kullanılan etiketlerin yüzde 70'lik kısmı İstanbul ve çevresinde üretiliyor. Hemen hemen her şehirde bir etiket üreticisi var.

➤Dünyada etiket malzemesi üreten 10 büyük firma var. Onlar Ar-Ge'ye çok önem veriyorlar. 600 dereceye dayanan alüminyum etiket de var.

➤400-500 civarında etiketçimiz var. Türkiye geneli üretim yapan 20-25 civarındadır. Bu işletmelerin yaklaşık yüzde 40'ı derneğimize üye. Üyelerimiz arasında aynı zamanda etiket malzemesi üreten firmalar da var.

➤2003 yılında yönetime geldiğimizde Avrupa'nın etiket tüketimi kişi başına 12-13 metrekareydi. Şimdi 15'teler. Türkiye'de ortalama etiket tüketiminde 0,5 metrekareydik. Şu an 5 metrekaredeyiz.

➤Geçen yıl dünyada 66 milyar metrekare etiketlik malzeme kullanıldı. Asya-Pasifik'in payı yüzde 45. Türkiye bunun binde 3'ü. Yani 500 milyon metrekare. Avrupa'da etiketlik malzemenin yüzde 3'ünü tüketiyoruz. Hedefimiz yüzde 5'e çıkmak.

➤Ambalaj dünyası olarak bütün derneklerle her türlü çabayı harcayarak, pandemide etiketin tedarik zincirinin olmazsa olmaz bir parçası olması için elimizden geleni yaptık. Bundan büyük bir gurur duyuyorum.

➤Hükümet etiket ve ambalaj sorunlarına her zaman pozitif yaklaştı.

➤3-4 yıl evvel aldığınız etiket makinaları şimdi eski kalıyor. Teknoloji çok çabuk değişiyor. Türkiye'deki meslek liseleri ve baskıyla ilgili eğitimler de bu konuda yetersiz kalıyor.