Etiketlerdeki fahiş fiyatlar nasıl düşürülecek? Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyih Erdoğan'ın "İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz" sözlerinin ardından gözler bir kez daha gıda fiyatlarına döndü.

Ali Ekber Yıldırım konuya ilişkin şunları söyledi;

"Tarım üretimini desteklemek yerine ithal ürünleri desteklerseniz çiftçiyi üretimden uzaklaştırırsınız. Fiyatları düşürmek için orta ve uzun vadeli tarım politikalarına ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönem fiyatlar daha da yükselecek çünkü şu an az da olsa tarla üretimi devam ediyor bu sonra erecek ve sera üretimi devreye girecek bu da fiyatlara yansıyacak."

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