Evde hayvan beslemeye kısıtlama gelecek mi?

Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü Fatma Biltekin yasanın bekledikleri kapsamda olmadığını ve bir çok eksik yönü olduğunu belirtti.

Biltekin yasayla ilgili şu uyarıyı yaptı: "Birçok konu yönetmelikle belirlenecek, yani işin gerçek yüzü yönetmelik ortaya çıktıktan sonra anlaşılacak. Evde hayvan sayısına karışmıyoruz, karışmayacağız dediler ama yeni yayınlanan yasanın üçüncü maddesinde bu konuda kararın bakanlık tarafından belirleneceği belirtiliyor. Yönetmeliğe şu kadar alanda şu kadar hayvan bakılacak diye bir madde eklenerek evde bakılan hayvan sayısına karışılabilir."

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