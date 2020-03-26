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Evimizi de hayatı da güzelleştirmek elimizde

Koronavirüs salgınıyla mücadele için evde kal çağrısı devam ediyor. Hayta eve sığar... Evde kal... Sağlıklı kal...
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