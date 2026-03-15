Evinde ölü bulunan fenomen Ayşegül Eraslan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de 13 Mart'ta evinde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan'a ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek olaydan yaklaşık bir saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş'un Eraslan'ın evine girdiğini tespit etti. Kısa süre sonra binadan ayrıldığı belirlenen Kurtuluş'un "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi alındı. Kurtuluş'un, Eraslan ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve görüşmek için evine gittiğini söylediği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA