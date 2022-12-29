EYT kararı sonrası SGK'dan emekli aylığı talebi açıklaması

SGK'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün EYT konusuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu ve meselesinin yaş şartı aranmadan çözüme kavuşturulacağını belirttiği hatırlatıldı.

Düzenleme, henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşın gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yoluyla SGK'den aylık talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Konuya ilişkin kanun, yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır."

Başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eksik gün için borçlanma başvurusu ve takibinin, e-Devlet kanalıyla yapılabileceğini açıkladı. Devreye sokulan uygulama ile borçlanma başvurusunda bulunmak isteyenler işlemlerini daha kolay ve hızlı yapılabileceği bildirildi. Ayrıca SGK'nın sitesinde yeni bir uygulama kullanıma sunuldu. Vatandaşların emeklilik maaşlarını öğrenmelerini sağlayan uygulama sayesinde 4A, 4B, 4C SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığında kaydı bulunan herkes emekli olduğunda ne kadar maaş alabileceğini öğrenebilecek.

"Emeklilik başvurunuzu e-Devlet'ten yapın"

SGK'nin emeklilik işlemlerine ilişkin video hazırladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı bilgilendirme videosunda, şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilik işlemlerinizi e-Devlet'ten yapabileceğinizi biliyor musunuz? SGK'ye gelmeden evde, cepte, nette, 7/24, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde e-Devlet'te işlem yapabilirsiniz. Kolay, hızlı, güvenilir hizmet, e-Devlet platformunda. e-Devlet'te hizmet sürelerinizi görebilir, eksik günleriniz için borçlanma başvuru ve takibinizi yapabilirsiniz. Emeklilik başvurunuzu e-Devlet'ten yapın, işlemleriniz daha hızlı olsun."

SGK'dan yeni uygulama

Sosyal Güvenlik Kurumu, yaptığı e-Devlet hatırlatması dışında kullanıma sunduğu uygulamasını duyurdu. Emeklilik başvurusu yapan kişiler bu uygulama sayesinde SGK'nın internet sitesinden emekli olmaları halinde ne kadar maaş alabileceğini öğrenecek.

Emekli maaşı hesaplamayı sağlayan bu robot uygulama sayesinde EYT'li olmaya hak kazanan 4A, 4B, 4C SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığına bağlı kişiler uygulama üzerinden maaş hesabı yapma şansı yakalayacak.