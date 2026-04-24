F1, yeniden Türkiye'de! Erdoğan starta bastı: Formula 1 aracı İstanbul turuna başladı
Türkiye Grand Prix'si, motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'in 2027 takviminde yer alacak. İstanbul Park, 2005-2011 ve 2020-2021 yıllarından sonra gelecek sene Formula 1'e 10. kez ev sahipliği yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Formula 1 yarışlarının 2027 yılında yeniden İstanbul'da düzenleneceğini duyurması, motor sporları tutkunlarını heyecanlandırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA