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Fakıbaba: Haram söz konusu değil

Fakıbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sırbistan'dan ithal edilecek etlerin besmelesiz kesildiği' yönündeki sözlerine ilişkin,haram olan bir şey kesinlikle söz konusu değildir, tamamen helal et kesimi vardır." dedi.
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