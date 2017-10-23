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Fakıbaba: Organik tarım en önemli konu olacak

Organik tarımın dünyanın en önemli gündem maddesi olacağını dile getiren Fakıbaba, "Bana sorsanız silah mı gıda mı diye inanın gıdadır çünkü bütün Şanlıurfa sizin olsa 10- 15 gün aç kalsanız bir porsiyon yemeğe bütün Şanlıurfa'yı satarsınız" dedi
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