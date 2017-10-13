ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C

Fatih Belediye Başkanı Demir’den Hasbahçe açıklaması

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Hasbahçe'nin imara açılacağı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.