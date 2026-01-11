Google Haberler

Fatih'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul Fatih'te seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan bir otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu. Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi'nde Bakırköy yönünde ilerleyen araç, sürücünün durumu fark ederek sağ şeride çekmesinin ardından yanmaya başladı. Sürücünün müdahalesi yetersiz kalırken, yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Popüler Videolar
Video Haberler
Fırtına Beyoğlu’nda faciaya dönüştü: Şehir plancısı tabelanın altında kaldı
Beyoğlu’nda fırtına tabelayı devirdi: Bir kadın ağır yaralandı
İstanbul Sultangazi'de ev ve iş yerlerini su bastı
İstanbul Sultangazi'de ev ve iş yerlerini su bastı
Marmara’da şiddetli lodos: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Marmara’da şiddetli lodos: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Seren Yüce’ye silahlı saldırı: 5 şüpheli yakalandı, 1’i tutuklandı
Seren Yüce’ye silahlı saldırı: 5 şüpheli yakalandı, 1’i tutuklandı
Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı
Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı
Bursa’da Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi kamerada
Bursa’da Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi kamerada
Fırında mide bulandıran görüntüler: Fareyi geçtim, yılan çıkacak
Fırında mide bulandıran görüntüler: Fareyi geçtim, yılan çıkacak
Bolu’da karlar arasında yaban kedisi görüntülendi
Bolu'da yaban kedisi görüldü
Sivas’ın en büyük gölü tamamen dondu
Sivas’ın en büyük gölü tamamen dondu
O anlar kamerada: Ehliyet sınavından 7’nci kez kaldı, ortalığı birbirine kattı
Ehliyet sınavından 7’nci kez kaldı, ortalığı birbirine kattı
Maduro’nun dansları başını yaktı: Trump böyle ikna olmuş
Maduro’nun dansları başını yaktı: Trump böyle ikna olmuş
Bodrum'da deniz suyu 3 ila 5 metre çekildi
Bodrum'da deniz suyu 3 ila 5 metre çekildi