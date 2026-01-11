Fatih'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı
İstanbul Fatih'te seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan bir otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu. Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi'nde Bakırköy yönünde ilerleyen araç, sürücünün durumu fark ederek sağ şeride çekmesinin ardından yanmaya başladı. Sürücünün müdahalesi yetersiz kalırken, yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA